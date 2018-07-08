Войти
Порошенко ждет от Польши пересмотра нормы об «украинских националистах»
соседи
Порошенко ждет от Польши пересмотра нормы об «украинских националистах»
Правительство пока не договорилось с МВФ о цене на газ для населения
официально
Правительство пока не договорилось с МВФ о цене на газ для населения

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

происшествие
RSS

В Таиланде вывели на поверхность двоих детей из затопленной пещеры

497
В Таиланде вывели на поверхность двоих детей из затопленной пещеры

Двух из 12 детей, заблокированных наводнением в пещере Тхам Луанг в Таиланде вместе с 25-летним тренером, вывели на поверхность, сообщают местные СМИ.

Информация о выходе двух школьников на поверхность получена от представителя районной администрации, имеющего пропуск в зону пещеры. 

Детям пришлось преодолеть более 4 км, чтобы добраться до выхода из пещеры.

Напомним, что двенадцать подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались 10 дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода. Теперь спасателям предстоит вывести их на поверхность.

Читайте также: СМИ узнали об 11 тайных встречах спонсора Brexit с послом России

В воскресенье утром началась спасательная операция по эвакуации подростков и тренера из пещеры.

Таиланд, Кхао Луанг
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 8 июля 2018
Суббота, 7 июля 2018
Все новости
реклама
Капитал

индикаторы

Покупка Продажа
100 долларов 2.609,32 -0.0364 2.634,29 -0.0502
100 евро 3.046,81 0.034 3.096,17 0.0265
10 рублей 3,83 0.0008 4,27 -0.0004
Курс обновляется 1 раз в сутки

Мнения

Энн Эпплбаум
Энн Эпплбаум
журналист, писатель, лауреат Пулитцеровской премии

Трамп намекает на возможные уступки Путину — а что мы получим взамен?

И в Украине, и в Сирии ситуация довольно странная: США, которые теоретически до сих пор остаются самой сильной державой в мире, очевидно, ведут переговоры, в рамках которых они предлагают очень многое в обмен на нечто совершенно незначительное. Единственным объяснением готовности США заключить такую несимметричную сделку является сам Трамп. Возможно, его вдохновляет опыт переговоров с Северной Кореей: в Сингапуре он встретился с диктатором, не получил ничего, кроме обещаний, на выполнение которых он никак не может повлиять, и вернулся домой, где Fox News встретил его как триумфатора. Или же, возможно, он до сих пор чувствует, что он в долгу перед человеком, который помог ему стать президентом США.
Федор Лукьянов
Федор Лукьянов
политолог

«Рейс 93» уходит в пике: Дональд Трамп как летчик-камикадзе

Белый дом отчаянно сражается на всех фронтах: внутреннем – против многочисленных оппонентов, внешнем – против союзников, партнеров, противников, но продолжает свой «рейс 93». Свое место в истории Трамп видит так: он – лидер, не позволивший свершиться чудовищному злодейству (глобальному торжеству леволиберального Левиафана). А учитывая отчаянность ситуации и то, что противник очень близок к победе, добиться этого, возможно, придется ценой политического самоубийства. Лишь бы утянуть с собой в бездну истории то, что сформировалось за последние десятилетия. Сломать любой ценой. Поэтому Трамп не боится наотмашь наносить политико-пропагандистские и экономические удары по институтам, составлявшим глобальный фундамент еще пару лет назад.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Текущие тенденции экономического развития Украины

Не так давно СМИ опубликовали информацию о том, что Украина продемонстрировала один из самых высоких темпов прироста ВВП в 2017 году среди всех стран мира в долларовом эквиваленте. Внутренний валовой продукт (ВВП) Украины в 2017 году вырос более чем на 20% и составил 112 млрд. долларов. Что же происходит на самом деле?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016