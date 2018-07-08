В Таиланде вывели на поверхность двоих детей из затопленной пещеры

Двух из 12 детей, заблокированных наводнением в пещере Тхам Луанг в Таиланде вместе с 25-летним тренером, вывели на поверхность, сообщают местные СМИ.
Информация о выходе двух школьников на поверхность получена от представителя районной администрации, имеющего пропуск в зону пещеры.
Детям пришлось преодолеть более 4 км, чтобы добраться до выхода из пещеры.
Напомним, что двенадцать подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались 10 дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода. Теперь спасателям предстоит вывести их на поверхность.
В воскресенье утром началась спасательная операция по эвакуации подростков и тренера из пещеры.
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