Тереза Мэй намерена сохранить свое правительство

Тереза Мэй намерена отстаивать свое премьерство при любой попытке оспорить его, заявил журналистам в понедельник официальный представитель канцелярии британского премьер-министра.

Напомним, что в воскресенье, 8 июля, о своей отставке из-за разногласий с премьером по вопросу о будущих торговых и таможенных отношений с ЕС объявил министр по делам Brexit Дэвид Дэвис — ключевая фигура в кабинете министров, учитывая, что Великобритания покидает ЕС уже 29 марта 2019 года.

В понедельник в отставку подал глава МИД Борис Джонсон. В настоящее время Мэй пытается избежать вотума недоверия со стороны коллег по парламенту и спасти как лидерство в Консервативной партии, так и свое премьерство.

На вопрос, будет ли Мэй отстаивать свои позиции, представитель офиса премьера ответил одним словом: «Да». Он также не согласился с предположениями о том, что после отставки двух ключевых министров правительство находится в кризисе.

Мэй, выступая в понедельник в парламенте, продолжила настаивать, что предлагаемая ею модель будущих отношений с Brexit — оптимальная, несмотря на уход Дэвиса и Джонсона.