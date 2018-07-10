В БПП опровергают слухи о выходе из коалиции и роспуске Рады

Представитель правительства в парламенте, народный депутат Вадим Денисенко (фракция «Блок Петра Порошенко») опроверг информацию СМИ о якобы встрече Президента с фракцией БПП и возможном роспуске парламента. Об этом он заявил журналистам в кулуарах ВР, сообщает Укринформ.
«Я не знаю, кто об этом (выходе БПП из коалиции — Ред.) активно говорил, мне больше всего понравилась цитата, которая широко разошлись, о том, что на встрече с фракцией якобы президент Украины заявил, что он может рассмотреть вопрос роспуска парламента. Так я хочу сказать, что на самом деле главная проблема в том, что не было встречи президента с фракцией. И вот мы сейчас обсуждаем цитату, которая не имеет под собой никаких оснований. Поэтому в данном случае ни о каком выходе из коалиции вообще речь не идет» , - пояснил Денисенко.
Ранее председатель Верховной Рады Андрей Парубий также заявил, что не слышал о том, что фракция БПП планирует выйти из коалиции.
5 июля в плане работы Рады был вопрос обновления Центральной избирательной комиссии. За начало рассмотрения этого вопроса проголосовали только 189 депутатов. После этого фракция БПП объявила о прекращении работы до возвращения к вопросу обновления ЦИК.
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