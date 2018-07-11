Следователи поговорили с выжившим после «Новичка» британцем

Сотрудникам антитеррористических служб удалось пообщаться с отравившимся нервно-паралитическим веществом «Новичок» в Эймсбери Чарли Роули, сообщает издание The Guardian. Роули пришел в себя 10 июля после длительного пребывания в коме в результате отравления.

По информации издания, Роули начал отвечать на вопросы следователей. О результатах беседы информации нет. Однако следователи считают, что им нужно подождать еще несколько дней, пока память Роули восстановится и он сможет сконцентрироваться на вопросах, которые ему задают.

Следствие хочет получить ответ на главный вопрос: где и когда Роули и 44-летняя Дон Стерджес имели контакт с контейнером, в котором был «Новичок». Стерджес после отравления так и не пришла в себя, она скончалась 8 июля.

Стерджес и Роули были обнаружены без сознания 30 июня в городе Эймсбери. После проведения анализов британские власти заявили, что пара получила отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Ранее в марте 2018 года таким же агентом были отравлены в Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По предварительной версии полиции, Роули и Стерджес не были объектами покушения. Следователи считают, что они могли случайно столкнуться с «Новичком».