Немецкий суд решил выдать лидера Каталонии Пучдемона Испании

Суд германской федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн разрешил выдать Испании бывшего главу каталонского правительства Карлеса Пучдемона по обвинению в растрате госсредств. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении инстанции.

В то же время суд отклонил возможность выдачи Пучдемона по обвинению в подстрекательстве к бунту. Таким образом, в Испании его не смогут судить по этой статье.

Ранее сообщалось, что Испания предоставила видеозаписи, которые могут свидетельствовать о вине Пучдемона именно в подстрекательстве к бунту. Суд счел эти материалы неубедительными.

Пучдемон бежал в Брюссель из Испании в конце октября прошлого года после проведения референдума о выходе Каталонии из состава королевства и провозглашения парламентом региона независимости. 25 марта он был задержан в Германии на пути из Финляндии в Бельгию после выпуска испанским судом европейского ордера на его арест по обвинениям в подстрекательстве к бунту и растрате госсредств.

Сейчас политик находится в ФРГ. По решению суда его выпустили на свободу под залог в €75 тыс.