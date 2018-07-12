Немецкий суд решил выдать лидера Каталонии Пучдемона Испании

Суд германской федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн разрешил выдать Испании бывшего главу каталонского правительства Карлеса Пучдемона по обвинению в растрате госсредств. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении инстанции.
В то же время суд отклонил возможность выдачи Пучдемона по обвинению в подстрекательстве к бунту. Таким образом, в Испании его не смогут судить по этой статье.
Ранее сообщалось, что Испания предоставила видеозаписи, которые могут свидетельствовать о вине Пучдемона именно в подстрекательстве к бунту. Суд счел эти материалы неубедительными.
Пучдемон бежал в Брюссель из Испании в конце октября прошлого года после проведения референдума о выходе Каталонии из состава королевства и провозглашения парламентом региона независимости. 25 марта он был задержан в Германии на пути из Финляндии в Бельгию после выпуска испанским судом европейского ордера на его арест по обвинениям в подстрекательстве к бунту и растрате госсредств.
Сейчас политик находится в ФРГ. По решению суда его выпустили на свободу под залог в €75 тыс.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.610,19 0.0197
|2.630,67 0.0155
|100 евро
|3.044,36 -0.028
|3.088,41 -0.0404
|10 рублей
|3,88 0.0032
|4,28 -0.0012
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016