Испанский суд разрешил бывшему лидеру Каталонии Пучдемону участвовать в выборах в Европарламент

Суд Мадрида разрешил бывшему главе каталонского правительства Карлесу Пучдемону выставить свою кандидатуру на выборах в Европарламент (ЕП). Об этом сообщила в понедельник газета La Vanguardia.
Суд рассматривал обжалование, представленное против решения Центральной избирательной комиссии Испании, которая выступила против участия в волеизъявлении Пучдемона, а также экс-советников регионального Кабмина Тони Комина и Клары Понсати. Решение ЦИК прозвучало после того, как Народная партия и партия «Граждане» обратились в орган с соответствующей просьбой в связи с тем, что все трое политиков бежали от испанского правосудия за рубеж.
Ранее Пучдемон подтверждал намерение участвовать в выборах в ЕП, которые в Испании пройдут 26 мая.
Экс-глава автономии бежал из Испании в Бельгию в 2017 году после проведения несогласованного Мадридом референдума о выходе Каталонии из состава Испании и утверждения местным парламентом резолюции о провозглашении независимой республики.
Выборы в Европейский парламент пройдут в 2019 году в странах сообщества в период с 23 по 26 мая.
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