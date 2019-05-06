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Испанский суд разрешил бывшему лидеру Каталонии Пучдемону участвовать в выборах в Европарламент

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Испанский суд разрешил бывшему лидеру Каталонии Пучдемону участвовать в выборах в Европарламент

Суд Мадрида разрешил бывшему главе каталонского правительства Карлесу Пучдемону выставить свою кандидатуру на выборах в Европарламент (ЕП). Об этом сообщила в понедельник газета La Vanguardia.

Суд рассматривал обжалование, представленное против решения Центральной избирательной комиссии Испании, которая выступила против участия в волеизъявлении Пучдемона, а также экс-советников регионального Кабмина Тони Комина и Клары Понсати. Решение ЦИК прозвучало после того, как Народная партия и партия «Граждане» обратились в орган с соответствующей просьбой в связи с тем, что все трое политиков бежали от испанского правосудия за рубеж.

Ранее Пучдемон подтверждал намерение участвовать в выборах в ЕП, которые в Испании пройдут 26 мая.

Экс-глава автономии бежал из Испании в Бельгию в 2017 году после проведения несогласованного Мадридом референдума о выходе Каталонии из состава Испании и утверждения местным парламентом резолюции о провозглашении независимой республики.

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Выборы в Европейский парламент пройдут в 2019 году в странах сообщества в период с 23 по 26 мая.

Каталония, Карлес Пучдемон
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Понедельник, 6 мая 2019
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

А Баба-яга против

Почему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами? Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимно-поющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде. А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться.
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