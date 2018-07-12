Нацбанк повысил учетную ставку

Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 17,5% годовых. Об этом говорится на сайте ругулятора.

Как отметили в НБУ, такое решение было принято, чтобы вернуть инфляцию в рамки целевого диапазона в 2019 году.

«По мнению Национального банка, снижение инфляции до цели может оказаться под угрозой из-за действия ряда факторов — дальнейшего оживления внутреннего спроса, активной трудовой миграции, усиления рисков в отношении получения очередного транша Международного валютного фонда и другого связанного финансирования, высокиих инфляционных ожиданий, снижения интереса инвесторов к активам развивающихся стран. Более жесткая монетарная политика позволит нивелировать их влияние и способствовать снижению инфляции до 5,8% на конец следующего года и до 5% в 2020 году», — говорится в сообщении.

Напомним, последние несколько месяцев учетная ставка сохранялась на уровне 17%.