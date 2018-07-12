НБУ обновил прогноз касательно курса гривны и роста ВВП до 2020 года

Национальный банк сохранил прогноз роста ВВП в текущем году на уровне 3,4%, но ожидает ухудшения ситуации в 2019 году. Об этом говорится в обновленных макроэкономических прогнозах НБУ до 2020-го, сообщает Finclub.
В 2019 году экономика, по мнению НБУ, вырастет на 2,5%, а не на ожидавшиеся ранее 2,9%. А прогноз на 2020 год оставлен неизменным - 2,9%.
Инфляция в текущем году опустится до 8,9% (прогноз неизменный) после инфляции минувшего года в 13,7%. Прогноз на 2019 и 2020 годы также остался неизменным - 5,8% и 5% соответственно. Базовая инфляция будет "лучше": в 2018-м - 7,1% (7,7%), в 2019-м - 4,6% (4,8%), в 2020-м - 3,6% (3,3%).
Отрицательное сальдо текущего счета платежного баланса улучшится с $2,4 млрд в минувшем году до $2 млрд в этом (ранее ожидалось $2,4 млрд). В 2019-м сальдо ухудшится до минус $2,6 млрд, но могло бы быть еще хуже (-$3,2 млрд). В 2020 году негативное сальдо составит $3,6 млрд (ранее ожидалось - $3,9 млрд). Эти улучшения в НБУ объясняют увеличением денежных переводов от трудовых мигрантов.
Общее сальдо платежного баланса в текущем году останется позитивным: $2 млрд (ранее ожидалось $2,6 млрд) после $2,6 млрд в 2017-м. В 2019-2020 годы сальдо станет отрицательным из-за больших выплат по госдолгу: в 2019 году дефицит платежного баланса составит $0,3 млрд (ожидался дефицит $0,8 млрд), а в 2020-м - минус $0,1 млрд (ожидалось нулевое сальдо).
Изменен прогноз международных резервов НБУ, поскольку эмиссия еврооблигаций может быть на $1 млрд меньше.
Номинальный ВПП, который в 2017 году составил 2,983 трлн грн, в этом году вырастет до 3,460 трлн грн (ранее ожидалось 3,451 трлн грн), а в 2019-м - до 3,845 трлн грн (3,842 трлн грн). В 2020 году номинальный ВВП превысит 4 трлн грн - составит 4,188 трлн грн (4,186 трлн грн).
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