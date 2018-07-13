Стала известна стоимость билета в космос на корабле Blue Origin

Аэрокосмическая компания миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin планирует брать от $200 тыс. до $300 тыс. за полет в космос на многоразовом корабле New Shepard, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники в компании.

Один сотрудник Blue Origin сообщил, что цена на билеты будет в указанном ценовом коридоре, другой собеседник агентства сказал, что $200 тыс. это минимальная цена.

Напомним, что в июне представители компании сообщили на пресс-конференции, что в скором времени проведут тестовые рейсы New Shepard с пассажирами, а продажу билетов для космических туристов планируют открыть уже в следующем году.

New Shepard — многоразовый корабль и ракета для суборбитальных полетов. Он представляет собой пилотируемую капсулу, предназначенную для автономного полета шести пассажиров на высоте 100 км над Землей — в суборбитальном пространстве достаточно высоко, чтобы космический турист испытал несколько минут невесомости и смог увидеть очертания планеты. На этой высоте расположена линия Кармана, которая считается условной границей между атмосферой и космосом.

К настоящему моменту Blue Origin провела восемь испытательных полетов, успешно осуществив вертикальные взлеты и посадки New Shepard со стартовой площадки в Техасе, однако при этом пассажиров на борту не было. Во время двух полетов на борту космической капсулы находился специальный манекен, которого в компании окрестили Скайуокером.

Blue Origin не раскрывает данных о стоимости запуска. Аналитики аэрокосмической компании Teal Marco Caceres предполагают, что каждый пуск New Shepard обходится в $10 млн. Учитывая вместимость капсулы, при цене $300 тыс. за билет космические полеты будут убыточны для компании, по крайней мере на первом этапе.