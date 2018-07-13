Войти
Трамп пригрозил партнерам выйти из НАТО
безопастность
Трамп пригрозил партнерам выйти из НАТО
Порошенко пообещал НАТО изменения в Конституцию и реформы
позиция
Порошенко пообещал НАТО изменения в Конституцию и реформы

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

космос
RSS

Стала известна стоимость билета в космос на корабле Blue Origin

1839
Стала известна стоимость билета в космос на корабле Blue Origin

Аэрокосмическая компания миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin планирует брать от $200 тыс. до $300 тыс. за полет в космос на многоразовом корабле New Shepard, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники в компании.

Один сотрудник Blue Origin сообщил, что цена на билеты будет в указанном ценовом коридоре, другой собеседник агентства сказал, что $200 тыс. это минимальная цена.

Напомним, что в июне представители компании сообщили на пресс-конференции, что в скором времени проведут тестовые рейсы New Shepard с пассажирами, а продажу билетов для космических туристов планируют открыть уже в следующем году.

New Shepard — многоразовый корабль и ракета для суборбитальных полетов. Он представляет собой пилотируемую капсулу, предназначенную для автономного полета шести пассажиров на высоте 100 км над Землей — в суборбитальном пространстве достаточно высоко, чтобы космический турист испытал несколько минут невесомости и смог увидеть очертания планеты. На этой высоте расположена линия Кармана, которая считается условной границей между атмосферой и космосом.

Читайте также: Чем Украине грозит налог на выведенный капитал

К настоящему моменту Blue Origin провела восемь испытательных полетов, успешно осуществив вертикальные взлеты и посадки New Shepard со стартовой площадки в Техасе, однако при этом пассажиров на борту не было. Во время двух полетов на борту космической капсулы находился специальный манекен, которого в компании окрестили Скайуокером.

Blue Origin не раскрывает данных о стоимости запуска. Аналитики аэрокосмической компании Teal Marco Caceres предполагают, что каждый пуск New Shepard обходится в $10 млн. Учитывая вместимость капсулы, при цене $300 тыс. за билет космические полеты будут убыточны для компании, по крайней мере на первом этапе.

космос, Джефф Безос, Blue Origin
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 13 июля 2018
Четверг, 12 июля 2018
Все новости
реклама
Капитал

индикаторы

Покупка Продажа
100 долларов 2.611,30 0.0102 2.632,25 0.0139
100 евро 3.040,25 -0.043 3.086,46 -0.0202
10 рублей 3,87 -0.0011 4,29 0.0007
Курс обновляется 1 раз в сутки

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О ставке НБУ и музыкальном слухе

Тем, кто считает, что снижение ставки НБУ должно приводить к экономическому росту, взаимосвязь между монетарной политикой и реальной экономикой представляется чрезмерно детерминировано и механистически. В действительности лишь кажется, что игра ведется по правилам Нацбанка – на самом деле монетарная политика является добровольной «кооперативной игрой» частного сектора экономики с Центробанком. И только кажется, что игра ведется по устанавливаемым ЦБ правилам. Если такая игра перестает устраивать реальную экономику, она ее прекращает, что и происходит в Украине.
Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

Экономический курс - каким он должен быть для Украины

Я очень надеюсь, что во время выборов 2019 года у нас в стране найдется политик, которому не дают покоя лавры шестнадцатого президента США Авраама Линкольна, который в 1862 году в США освободил рабов. Нынешние украинцы, напичканные счетами от госкомпаний и искусственных монополий, мало чем по сути отличаются от американских рабов XIX века. Заметная часть населения Украины, уже ощутившая это, пополнила ряды трудовых мигрантов. Поэтому на выборах 2019 года я бы рекомендовал голосовать за тех, кто предложит украинскому избирателю максимальное число экономических свобод, и игнорировать тех, кто выступает за рост числа государственных проектов в экономике.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Украинцы стали больше зарабатывать: что это значит?

Украинцы стали больше зарабатывать - по сравнению с маем прошлого года номинальная зарплата выросла почти на 28 процентов, и составила 8 тысяч 700 гривен. О чем это говорит? И достаточно ли такого роста? Более 3,2 млн украинцев постоянно работают за границей, а сейчас трудовой миграции носит сезонный характер - и в ней задействованы около 9 млн (!!!) украинцев (данные Минсоцполитики). Что значат такие потрясающие цифры?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016