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Фискальная служба на треть сократила проверки крупного бизнеса

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Фискальная служба на треть сократила проверки крупного бизнеса

Офис крупных налогоплательщиков сократил проверки крупного бизнеса на 33%. В то же время, за шесть месяцев 2018 крупному бизнесу было доначислено 12,7 млрд грн денежных обязательств, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается на сайте Офиса.

«Офисом крупных плательщиков значительно уменьшено количество проверок, а именно на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, в январе — июне 2017 проведено 569 документальных проверок, в I полугодии 2018 — 380. Подразделением аудита Офиса за шесть месяцев 2018 доначислено 12,7 млрд. грн денежных обязательств, что на 6,1 млрд. грн больше, чем за аналогичный период прошлого года», - говорится в сообщении.

Как объясняют фискалы, рост доначислений произошло за счет осуществления контрольно-проверочных мероприятий, концентрирующихся на проверках наиболее рисковых плательщиков и операций.

«В Офисе работает рискоориентированная система отбора плательщиков для проведению как плановых, так и внеплановых проверок. Основаниями для включения налогоплательщиков в план-график проверок является наличие рисков высокой и средней степени, утвержденных приказом Минфина от 02.06.15 № 524» Об утверждении Порядка формирование плана-графика проведения документальных плановых проверок налогоплательщиков", — отметили в Офисе крупных налогоплательщиков.

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Сообщается, что почти половина внеплановых контрольных мероприятий проводится не по инициативе органов ГФС, а по иным предусмотренным Налоговым кодексом Украины причинам: в связи с отработкой писем банков, которые информируют о нарушении сроков расчетов в сфере ВЭД — 44,2%; по решению суда (следственного судьи) — 6,1%; в связи с процедурами ликвидации прекращения, реорганизации — 2,1%.

налоги, ГФС, Офис крупных налогоплательщиков
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