СМИ сообщили о проблемах со здоровьем главы Еврокомиссии Юнкера

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во время саммита НАТО ходил, спотыкаясь и покачиваясь, так что ему понадобилась помощь участников встречи, сообщает Associated Press.

«Насколько мне известно, у него нет серьезной проблемы со здоровьем, но с некоторых пор у него есть проблема со спиной», — сказал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Португальский премьер-министр Антониу Кошта также рассказал, что Юнкер жаловался на боль в спине.

Как передает AP, сам Юнкер заявил, что страдает радикулитом, который иногда влияет на его способность двигаться.

В то же время пользователи соцсетей выдвинули свою версию. По их мнению, Юнкер во время саммита был просто пьян.

Саммит стран — участников НАТО прошел в Брюсселе 11–12 июля. По итогам союзники договорились увеличить расходы на оборону, на чем настаивал президент США Дональд Трамп.