СМИ сообщили о проблемах со здоровьем главы Еврокомиссии Юнкера

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во время саммита НАТО ходил, спотыкаясь и покачиваясь, так что ему понадобилась помощь участников встречи, сообщает Associated Press.
«Насколько мне известно, у него нет серьезной проблемы со здоровьем, но с некоторых пор у него есть проблема со спиной», — сказал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Португальский премьер-министр Антониу Кошта также рассказал, что Юнкер жаловался на боль в спине.
Как передает AP, сам Юнкер заявил, что страдает радикулитом, который иногда влияет на его способность двигаться.
В то же время пользователи соцсетей выдвинули свою версию. По их мнению, Юнкер во время саммита был просто пьян.
Саммит стран — участников НАТО прошел в Брюсселе 11–12 июля. По итогам союзники договорились увеличить расходы на оборону, на чем настаивал президент США Дональд Трамп.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.612,05 0.0177
|2.632,23 0.0137
|100 евро
|3.040,53 -0.0402
|3.085,12 -0.0336
|10 рублей
|3,89 0.0002
|4,28 0
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016