Украина с начала года продала в ЕС аграрной продукции на $2,3 млрд

За январь - май внешнеторговый оборот между Украиной и странами ЕС увеличился на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил почти $3,4 млрд, из которых $2,3 млрд - это экспорт украинских аграрных и пищевых продуктов на рынки ЕС.
Как сообщила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева, положительное сальдо в двусторонней торговле за этот период составляет $1,1 млрд.
«За пять месяцев 2018 года мы видим рост нашего агроэкспорта в страны ЕС почти на $13 млн по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Наибольший удельный вес в структуре агроэкспорта в ЕС занимали: зерновые злаки, которых было экспортировано на сумму почти $862 млн, масло - $465,8 млн, остатки и отходы пищевой промышленности - $220 млн, семена масличных культур - $211,5 млн, мясо птицы и субпродукты - $100,5 млн», - отметила она.
По словам замминистра, увеличился экспорт соков – на $11 млн, а это почти в два раза, кондитерских изделий из сахара – на $8,3 млн, или на 89,4%, шоколада и других продуктов с содержанием какао – на $6,5 млн (на 66,2%); овощей бобовых сушеных – на $6,5 млн (в 2,4 раза), яиц птицы без скорлупы и яичных желтков – на $6,1 млн (или в 20 раз).
«Главными импортерами нашей продукции являются Нидерланды с долей экспорта 15,9%, Испания – 14,1%, Италия – 14%, Польша – 14%, Германия – 9,3% и Франция – 6,8%», - рассказала Ольга Трофимцева.
Импорт европейских пищевых товаров в Украину также заметно увеличился за указанный период, а именно – на $230 млн и составил $1,1 млрд. Основными импортируемыми товарами стали: кукуруза, продукты для кормления животных, шоколад и продукты из какао-бобов, семян подсолнечника, табак и другие пищевые продукты.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.612,11 0.0183
|2.632,20 0.0134
|100 евро
|3.040,06 -0.0449
|3.084,61 -0.0387
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|3,89 0.0002
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