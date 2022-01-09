В ЕС скандал из-за «рейсов-призраков», которые приходится выполнять авиакомпаниям

Несколько государств в Евросоюзе требуют внести изменения в правила, которые вынуждают авиакомпании отправлять пустые или полупустые самолеты, названные «рейсами-призраками», сообщает The Financial Times.
Авиаперевозчики обязаны использовать этой зимой не менее половины своих слотов на полеты. Обычные показатели, которые существовали до пандемии, обязывали авиакомпании использовать 80% слотов на полеты. Во время пандемии этот показатель был снижен. Если авиакомпания не может совершить полет, то она должна вернуть разрешения на их совершение для перераспределения. Теперь на фоне распространения омикрон-штамма авиаперевозчики и страны опасаются, что не смогут осуществить и 50% полетов.
Так, бельгийский министр транспорта Джордж Гилкинет в письме комиссару Евросоюза по транспорту Адине Валеан заявил, что установленные правила угрожают целям ЕС по сокращению выбросов. Он утверждает, что необходимы «быстрые действия» по понижению 50-процентного порога заполняемости слотов на зиму и лето в этом году, а также до того, «пока не будет подтвержден выход из этого коронавирусного кризиса».
В руководстве Евросоюза препятствуют этой инициативе, указывает The Financial Times. В беседе с изданием Валеан заявила, что требования обеспечивают «необходимую гибкость для предотвращения пустых рейсов». Этой зимой совершено порядка 77% полетов от уровня допандемийного периода, на начало года прогнозируется показатель в 79%. «Влияние четвертой волны COVID-19 и варианта „омикрон“ на авиаперевозки может быть не таким негативным и долгосрочным, как [мы] первоначально опасались», — резюмировала она.
В конце декабря глава авиакомпании Lufthansa Карстен Шпор в интервью Frankfurter Allgemeine рассказал о резком спаде популярности планируемых авиаперевозок на начало 2022 года и необходимости выполнить 18 тыс. «ненужных рейсов» лишь для того, чтобы сохранить за собой слоты с правом на взлет и посадку. Он указал, что в разных частях мира правила для авиакомпаний были изменены, чтобы не наносить вред для окружающей среды, однако Евросоюз не готов на подобный сценарий.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016