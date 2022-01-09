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В ЕС скандал из-за «рейсов-призраков», которые приходится выполнять авиакомпаниям

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В ЕС скандал из-за «рейсов-призраков», которые приходится выполнять авиакомпаниям

Несколько государств в Евросоюзе требуют внести изменения в правила, которые вынуждают авиакомпании отправлять пустые или полупустые самолеты, названные «рейсами-призраками», сообщает The Financial Times.

Авиаперевозчики обязаны использовать этой зимой не менее половины своих слотов на полеты. Обычные показатели, которые существовали до пандемии, обязывали авиакомпании использовать 80% слотов на полеты. Во время пандемии этот показатель был снижен. Если авиакомпания не может совершить полет, то она должна вернуть разрешения на их совершение для перераспределения. Теперь на фоне распространения омикрон-штамма авиаперевозчики и страны опасаются, что не смогут осуществить и 50% полетов.

Так, бельгийский министр транспорта Джордж Гилкинет в письме комиссару Евросоюза по транспорту Адине Валеан заявил, что установленные правила угрожают целям ЕС по сокращению выбросов. Он утверждает, что необходимы «быстрые действия» по понижению 50-процентного порога заполняемости слотов на зиму и лето в этом году, а также до того, «пока не будет подтвержден выход из этого коронавирусного кризиса».

В руководстве Евросоюза препятствуют этой инициативе, указывает The Financial Times. В беседе с изданием Валеан заявила, что требования обеспечивают «необходимую гибкость для предотвращения пустых рейсов». Этой зимой совершено порядка 77% полетов от уровня допандемийного периода, на начало года прогнозируется показатель в 79%. «Влияние четвертой волны COVID-19 и варианта „омикрон“ на авиаперевозки может быть не таким негативным и долгосрочным, как [мы] первоначально опасались», — резюмировала она.

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В конце декабря глава авиакомпании Lufthansa Карстен Шпор в интервью Frankfurter Allgemeine рассказал о резком спаде популярности планируемых авиаперевозок на начало 2022 года и необходимости выполнить 18 тыс. «ненужных рейсов» лишь для того, чтобы сохранить за собой слоты с правом на взлет и посадку. Он указал, что в разных частях мира правила для авиакомпаний были изменены, чтобы не наносить вред для окружающей среды, однако Евросоюз не готов на подобный сценарий.

ЕС, авиакомпании
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