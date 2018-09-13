В Канаде провели операцию по пересадке лица

Канадские хирурги успешно провели операцию по пересадке лица в одной из клиник Монреаля. Как сообщил телеканал CTV, пациент — 64-летний Морис Дежарден — чувствует себя хорошо и может нормально дышать, есть и говорить.
Операция потребовалась Дежаржену после того, как в 2011 году на охоте по трагической случайности пуля раздробила ему половину лица — обе челюсти, губы, нос и лицевые мышцы. С тех пор он перенес несколько операций, однако врачи так и не смогли восстановить все поврежденные части лица. Долгое время мужчина ходил в специальной хирургической маске, чувствовал постоянную боль, оказался изолированным от общества, и тогда специалисты предложили единственное решение — трансплантацию. Спустя годы подготовки, в том числе психологической подготовки самого пациента, удалось найти донора, и после согласия его семьи в мае этого года Дежардену была проведена операция.
Трансплантация нижней части лица заняла 30 часов и прошла успешно. В общей сложности в ее подготовке и проведении были задействованы более 100 специалистов, включая докторов, их ассистентов и медсестер. «Эта операция стала результатом многолетней согласованной и скрупулезной работы прекрасной команды, а также невероятного мужества и стремления к сотрудничеству с нами пациента и его семьи», — заявил в среду журналистам руководитель группы, пластический хирург из Монреаля Дэниел Борсак. Он добавил, что весь цикл подготовки к операции занял около пяти лет.
В течение последних четырех месяцев специалисты наблюдали за тем, как приживаются ткани и как это влияет на организм пациента. По словам Борсака, Дежарден уже может дышать без трахеостомии, жевать новыми челюстями, дышать носом и чувствовать запахи, а также нормально говорить.
«Сейчас он ведет нормальную жизнь, — сказал хирург. — Когда он приходит ко мне в клинику на прием каждую неделю и сидит в зале ожидания, то никто больше не глазеет на него, как раньше. Сейчас это просто обычное лицо в толпе».
В 2005 году во Франции была проведена первая в истории операция по частичной трансплантации лица. Операцию по полной пересадке лица впервые провели хирурги в Испании в 2010 году.
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