«Евровидение-2019» пройдет не в Иерусалиме

«Евровидение-2019» пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая, говорится на сайте организатора конкурса. Израиль предоставлял три города для проведения — помимо Тель-Авива конкурс мог пройти в Иерусалиме и Эйлате.
Организаторы мероприятия подчеркнули, что Тель-Авив «показал лучшую подготовку», хотя все заявки были достойными.
В 2018 году на «Евровидении» победила израильская певица Нетта Барзилай с песней «Игрушка».
Ранее сообщалось, что «Евровидение» 2019 года пройдет в Иерусалиме, по крайней мере, об этом заявлял премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
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