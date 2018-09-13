«Евровидение-2019» пройдет не в Иерусалиме

«Евровидение-2019» пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая, говорится на сайте организатора конкурса. Израиль предоставлял три города для проведения — помимо Тель-Авива конкурс мог пройти в Иерусалиме и Эйлате.

Организаторы мероприятия подчеркнули, что Тель-Авив «показал лучшую подготовку», хотя все заявки были достойными.

В 2018 году на «Евровидении» победила израильская певица Нетта Барзилай с песней «Игрушка».

Ранее сообщалось, что «Евровидение» 2019 года пройдет в Иерусалиме, по крайней мере, об этом заявлял премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.