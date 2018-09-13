В Турции запретили продавать недвижимость за валюту

Турция запретила использование иностранных валют на рынке недвижимости страны, пытаясь остановить резкое падение национальной валюты - лиры.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган в четверг издал указ о том, что контракты на продажу, аренду и лизинг в будущем должны заключаться только в лирах. В указе также говорится, что все текущие соглашения в секторе недвижимости, сделанные в иностранной валюте, должны быть изменены в течение 30 дней.

Проживающим в стране иностранцам договоры аренды и продажи в Турции часто предлагаются в евро и долларах.

В своем выступлении перед конфедерацией трейдеров в Анкаре Эрдоган заявил, что никто не должен заниматься бизнесом в иностранной валюте, кроме экспортеров и импортеров.

Отметим, что сегодня Центробанк Турции принял решение повысить базовую процентную ставку сразу на 6,25 п.п. — с 17,75% до 24% годовых. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Примечательно, что за несколько часов до заседания ЦБ президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал обратного — снижения ставки, назвав ее слишком высокой. Эрдоган обвинил Банк Турции в неправильных действиях, которые привели к высокой инфляции.