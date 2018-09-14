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Журнал Time назвал пророссийского итальянского политика Сальвини «новым лицом Европы»

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Журнал Time назвал пророссийского итальянского политика Сальвини «новым лицом Европы»

Журнал Time назвал вице-премьера и главу МВД Италии Маттео Сальвини «новым лицом Европы». Такой фразой подписан портрет политика на обложке европейского издания журнала, который увидит свет 24 сентября. Как сообщает в пятницу новостной портал канала RAI News 24, в подзаголовке Сальвини называется «итальянским царем миграции, призванным расколоть ЕС».

В большом материале, посвященном Сальвини, редакция журнала пытается прояснить, почему итальянский вице-премьер является «человеком, которого больше всего боятся в Европе». В интервью Time лидер партии «Лига» рассказывает о своей цели «поменять Европу и вернуть европейский дух, преданный теми, кто до сих пор правил в Евросоюзе». «История циклична, нынешнее противостояние — не между правыми и левыми [политическим силами], а между правящей элитой и народом», — считает Сальвини.

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Он также повторил свои тезисы в отношении миграционной политики, а также об отношениях с РФ, назвав абсурдными предположения о вмешательстве российских хакеров в выборные процессы в других странах.

Time, Маттео Сальвини
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Пятница, 14 сентября 2018
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