США стали одним из главных импортеров украинского шоколада

Украина экспортировала шоколадных изделий за восемь месяцев этого года на $101 млн. А главными покупателями стали США, Казахстан и Беларусь, сообщает пресс-служба Совета по вопросам экспорта продовольствия (UFEB).
География экспорта шоколадных изделий за 6 мес. 2017 и 6 мес. 2018 гг.
«За период с 2013 по 2016 год наблюдалось снижение экспорта кондитерских изделий, в том числе и шоколада, почти на 31%. Объём экспорта в результате составил 281,4 тыс. т» – отмечает Александр Соколов, генеральный директор компании Pro-Consulting. – Причинами стало уменьшение потребления продукта и закрытие некоторых предприятий, а также снижение экспорта в Россию, которая была основным рынком сбыта. В прошлом году экспорт шоколада вырос – на 4,2%. По мнению аналитиков, поставки за рубеж будут и дальше расти, а рост экспорта украинского шоколада объясняется переоценкой рынка сбыта и увеличением поставок в целом.
В 2017 году основными потребителями украинских сладостей были Казахстан, Беларусь и Молдова. Выросла доля поставок в страны ЕС и США. Польша играет важную роль как транзитер. Украинский шоколад также начинает заходить и на азиатский рынок, который достаточно перспективен, отмечают эксперты.
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