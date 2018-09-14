Курт Волкер раскритиковал Киев за отношение к жителям Донбасса

Украинское правительство делает недостаточно для соотечественников, живущих на контролируемых группировками «ДНР» и «ЛНР» территориях, заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Об этом он сказал 13 сентября в интервью Radio Free Europe / Radio Liberty.

Он также утверждает, что у украинских властей нет плана реинтеграции территорий после завершения вооруженного конфликта.

По его словам, предварительные идеи по реинтеграции «не имеют мощной политической поддержки, и мало признаков, что это было бы приоритетом для украинского правительства».

«Это позорно, так как эти люди прошли многое. Это заставляет их быть очень недовольными правительством Украины», — отметил американский дипломат.

Он отметил, что Киев должен сотрудничать с Красным Крестом, чтобы помочь получать государственные пенсии людям старшего возраста и людям с ограниченными возможностями для передвижения.

В ООН 12 сентября призвали украинские власти обеспечить исполнение решения Верховного суда Украины о выплате пенсий как внутренне перемещенным лицам, так и жителям неконтролируемых правительством территорий восточной Украины.

«Мы настоятельно призываем украинские власти обеспечить выполнение решения, которое поможет многим людям, которые полагаются на эти выплаты для обеспечения своих важнейших жизненных потребностей», — заявила директор европейского бюро Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Паскаль Моро.

Правозащитная организация Human Rights Watch в конце августа также заявляла, что политика Киева в отношении пенсионеров с оккупированных боевиками регионов дискриминационна.