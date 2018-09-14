«Фашизм и коммунизм»: стало известно, как руководство Google реагировало на победу Трампа

Представители американского издания Breitbart опубликовали видеозапись встречи сотрудников Google, которая произошла сразу после избрания Трампа президентом США в 2016 году. Ролик прислал аноним. На записи видно, что главы компании в шоке.

На опубликованных ниже кадрах, всплывших в Сети впервые, запечатлены выступления сооснователей Google Сергея Брина и Лари Пейджа, вице-президентов фирмы Кента Уокера и Эйлин Ноутон, главы финансовой службы Рут Порат и других сотрудников компании, занимающих в ней руководящие посты.

Лидеры Google на грани того, чтобы впасть в панику. Тем не менее, они решительно настроены помешать воплощению программы Трампа.

Сооснователь Google Сергей Брин предупредил коллег, что они присутствуют на «не самой радостной встрече». Бизнесмен заявил, что глубоко разочарован победой Трампа, добавив, что идеи нового президента США идут в разрез с принципами компании.

Коллега Брина Кент Уокер назвал феномен Трампа «приметой родоплеменного мировоззрения».

«В долгосрочной перспективе такая модель поведения неизбежно приведет к самоуничтожению», — отметил Уокер.

Брин подхватил эту мысль, сравнив электорат Трампа со приверженцами «фашизма и коммунизма». По словам бизнесмена, такими людьми движет скука и жажда получить острые ощущения любой ценой.