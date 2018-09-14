На 2019 год правительство планирует рост ВВП 3% и инфляцию 7,4%

Кабинет министров Украины одобрил и направил проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2019 год» в Верховную Раду. После презентации проекта госбюджета, которую провел премьер-министр Владимир Гройсман на внеочередном заседании в пятницу, правительство приняло решение поддержать документ.

«Мы будем работать с комитетами и фракциями с тем, чтобы бюджет был реалистичным. Нельзя раздувать бюджет, который не подкреплен деньгами. В противном случае это может привести к кризисам», — отметил Гройсман.

«На 2019 год мы планируем, что ожидаемый показатель все-таки остается 3%-м. В то же время мы допускаем, что ВВП Украины будет расти», — сказал премьер, передает Интерфакс-Украина.

В то же время он добавил, Кабинет министров нацелен в среднесрочной перспективе выйти на 5-7%-ный рост экономики.

Говоря о прогнозе инфляции, глава правительства сообщил, что в документе заложены ожидания роста цен потребителей на 7,4%.

«Иначе говоря, наши доходы буду стабильными, а цены, если и будут расти, то не такими темпами, как в предыдущие годы... Наша экономическая и финансовая политика позволяет нам получить инфляцию ниже 8%, если быть точным — 7,4%», — сказал он.