В правительстве надеются в 2019 году сэкономить на субсидиях

Министр социальной политики Украины Андрей Рева прогнозирует, что потребность в субсидиях в 2019 году будет меньше, чем в 2018 году.
«Потребность в субсидиях будет меньше, чем в 2018 году», — сказал он журналистам после внеочередного заседания правительства в пятницу, передает Интерфакс-Украина.
По словам Ревы, это связано с повышением пенсий и ростом заработной платы в 2018 году.
В то же время министр отметил, что точной окончательной суммы средств, которая будет необходима на субсидии в 2019 году, пока нет, так как это будет зависеть от цены на газ для населения.
«На сегодня такой договоренности нет», — сказал он, отвечая на вопрос о повышении цены на газ.
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