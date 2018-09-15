Порошенко заявил, что Россия хочет оккупировать Азовское море

Целью России является оккупировать Азовское море так же, как она оккупированый Крым. Об этом заявил президент Петр Порошенко в интервью The Washington Post, сообщает в субботу пресс-служба президента.
«Цель России — оккупировать Азовское море так же, как был оккупирован Крым. Это жесткое нарушение международного права, и мы не можем это принять. Мы укрепляем наших военных там и возбуждаем дело против России в международной постоянной палате третейского суда», — отметил Порошенко.
Он подчеркнул, что Украина имеет абсолютно четкий правовой статус в Азовском море.
«Россия не имеет права атаковать или останавливать наши суда, перевозящие товары и пассажиров из двух важных портов Украины, Мариуполя и Бердянска. Если Россия не остановится, у нас есть только один инструмент — санкции», — отметил Порошенко.
По его словам, санкции нужны, чтобы остановить потенциальную опасность российской оккупации Азова.
«Санкции останавливают рост ВВП России, они останавливают повышение уровня жизни в России и девальвируют российскую валюту. Российское руководство платит слишком высокую цену за санкции, которые могут удерживать Россию за столом переговоров и прекратить агрессию», — сказал президент.
В последнее время Россия задерживает иностранные суда, идущие в украинские порты на Азовском море, фактически блокируя этот канал торговли. Украинские пограничники заявили, что россияне «начали жесткую политику задержания и осмотра судов» в Керченском проливе.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016