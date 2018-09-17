На «вертолеты Авакова» придется потратить еще 600 миллионов

На поддержку системы авиационной безопасности в течение 2019-2021 годов Министерство внутренних дел просит дополнительно 600 млн гривен. Об этом говорится в бюджетном запросе МВД, который обнародовал проект «Марлин».
«Создание единой авиационной системы безопасности позволит МВД расширить и укрепить эффективность деятельности, направленной на обеспечение противодействия преступности, обеспечение общественной безопасности и порядка, обеспечение охраны органов власти, охраны интересов общества и государства, защиты населения и территорий от ЧС, в том числе ликвидация последствий природных и техногенных катастроф, тушение пожаров», — так в документе объясняются ежегодные расходы на вертолеты, начиная со следующего года. А именно 200 млн гривен в год.
Но и такая сумма не предел. В МВД уточнили, что в следующем году к запланированным 200 млн гривен, нужно добавить еще 539,5 млн гривен расходов.
В этом году 700 млн гривен должны быть привлечены на закупку французских вертолетов из средств, конфискованных у коррупционеров. Еще 200 млн гривен — из бюджета. Однако, из запланированных сумм у коррупционеров смогли конфисковать только 0,00004% предусмотренных на авиабезопасность, или 9 тысяч гривен.
Как известно правительство нашло альтернативный источник оплаты за авиационную систему безопасности. 29 мая в Париже между правительствами Украины и Франции было подписано Соглашение на 552 млн евро относительно официальной поддержки в создании единой системы авиационной безопасности и защиты.
По условиям Соглашения, французская сторона в два этапа поставит в Украину сначала 37 вертолетов компании Airbus, а затем еще 18 вертолетов. Из них, 21 вертолет — модели Н225 — вертолеты, которые имеют грузоподъемность более 10 тонн.
Министр Арсен Аваков отметил, что в бюджете МВД была заложена сумма в миллиард гривен на обновление вертолетного парка, но французская сторона предоставила также выгодные финансовые условия, среди которых кредит по межправительственному соглашению под 1% годовых.
При этом оказалось, что почти половина «вертолетов Авакова» будут бывшими в употреблении.
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