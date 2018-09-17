Глава JPMorgan забрал назад свои резкие слова о Трампе

Глава JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон забрал назад свои слова о том, что мог бы обойти президента США Дональда Трампа, если бы участвовал в президентской гонке, поскольку является умнее его.
В эксклюзивном интервью программе This Week на телеканале ABC News в минувшее воскресенье Даймон заявил, что «не должен был говорить этого».
«Это доказывает, что я не был бы хорошим политиком», — сказал Дж.Даймон.
«Я никогда не говорю никогда чему бы то ни было, но нет», — заявил он, отвечая на вопрос о его президентских амбициях.
Кроме того, Даймон отметил, что усиление американской экономики в некоторой степени является заслугой Дональда Трампа.
«Когда Трамп был избран президентом, уровень доверия резко взлетел, и это поддержало экономику», — заявил он, подчеркнув сделанные Вашингтоном шаги для поддержки бизнеса, в том числе, снижение налогов и некоторое смягчение регулирования.
«Невозможно понять, в какой мере, однако это поддержало экономику, так же, как действия президента Обамы ранее помогли остановить ухудшение ситуации в экономике, — сказал Дж.Даймон. — Трамп может поставить это себе в заслугу».
В интервью This Week Дж.Даймон также заявил, что ему понятно, почему рядовые американцы, многие из которых потеряли работу и жилье в ходе кризиса, спустя десять лет после его начала, по-прежнему злятся на Уолл-стрит. По его словам, многие считают несправедливым, что банки, рискованные кредитные операции которых спровоцировали кризис, получили помощь от государства, в то время как обычные люди пострадали.
«Банки были причиной кризиса, и я понимаю, что американцы считают это несправедливым, и это действительно так», — заявил Дж.Даймон.
Ранее Даймон допустил ряд довольно резких высказываний в адрес Дональда Трампа, на которые президент не преминул отреагировать. Трамп написал в своем микроблоге в Twitter, что глава JPMorgan непригоден для того, чтобы быть президентом. По мнению Д.Трампа, Дж.Даймону не хватает для этого способностей, в том числе ораторских, а также он является слишком нервным.
«Я, с помощью моей грандиозной экономической политики, сделал так, что многие банкиры, да и другие, выглядят умнее, чем они есть на самом деле», — написал Д.Трамп.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016