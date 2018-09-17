Глава JPMorgan забрал назад свои резкие слова о Трампе

Глава JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон забрал назад свои слова о том, что мог бы обойти президента США Дональда Трампа, если бы участвовал в президентской гонке, поскольку является умнее его.

В эксклюзивном интервью программе This Week на телеканале ABC News в минувшее воскресенье Даймон заявил, что «не должен был говорить этого».

«Это доказывает, что я не был бы хорошим политиком», — сказал Дж.Даймон.

«Я никогда не говорю никогда чему бы то ни было, но нет», — заявил он, отвечая на вопрос о его президентских амбициях.

Кроме того, Даймон отметил, что усиление американской экономики в некоторой степени является заслугой Дональда Трампа.

«Когда Трамп был избран президентом, уровень доверия резко взлетел, и это поддержало экономику», — заявил он, подчеркнув сделанные Вашингтоном шаги для поддержки бизнеса, в том числе, снижение налогов и некоторое смягчение регулирования.

«Невозможно понять, в какой мере, однако это поддержало экономику, так же, как действия президента Обамы ранее помогли остановить ухудшение ситуации в экономике, — сказал Дж.Даймон. — Трамп может поставить это себе в заслугу».

В интервью This Week Дж.Даймон также заявил, что ему понятно, почему рядовые американцы, многие из которых потеряли работу и жилье в ходе кризиса, спустя десять лет после его начала, по-прежнему злятся на Уолл-стрит. По его словам, многие считают несправедливым, что банки, рискованные кредитные операции которых спровоцировали кризис, получили помощь от государства, в то время как обычные люди пострадали.

«Банки были причиной кризиса, и я понимаю, что американцы считают это несправедливым, и это действительно так», — заявил Дж.Даймон.

Ранее Даймон допустил ряд довольно резких высказываний в адрес Дональда Трампа, на которые президент не преминул отреагировать. Трамп написал в своем микроблоге в Twitter, что глава JPMorgan непригоден для того, чтобы быть президентом. По мнению Д.Трампа, Дж.Даймону не хватает для этого способностей, в том числе ораторских, а также он является слишком нервным.

«Я, с помощью моей грандиозной экономической политики, сделал так, что многие банкиры, да и другие, выглядят умнее, чем они есть на самом деле», — написал Д.Трамп.

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