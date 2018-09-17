Трамп пригрозил ввести тарифы для всех стран, не желающих торговать на условиях США

Американский президент Дональд Трамп фактически поставил все страны мира перед ультимативным выбором — торговать с Соединенными Штатами на американских условиях либо подвергнуться со стороны США тарифным санкциям. Об этом американский лидер написал в понедельник на своей странице в Twitter.

По мнению Трампа, проводимая его администрацией тарифная политика «обеспечивает США очень сильные переговорные позиции», но его страна все же несет издержки, а потому необходимо принятие Вашингтоном решительных мер в отношении тех, кто не разделяет американских представлений о справедливой торговле. «Если [другие] государства не будут заключать с нами справедливых сделок, они подвергнутся «тарификации», — написал президент.

Напомним, что 23 августа США ввели пошлины в размере 25% на ввозимые из Китая товары, общая стоимость которых оценивается в $16 млрд. Эти пошлины стали второй частью анонсированных американским представителем на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером 25-процентных пошлин на импортируемые из Китая товары на $50 млрд. Первая часть аналогичных мер — на китайские товары на $34 млрд — была введена Вашингтоном 6 июля.

24 июля Трамп предложил Евросоюзу взаимно с США отказаться от таможенных пошлин, торговых барьеров и субсидий, пригрозив, в случае отказа, введением пошлин в размере 20% на автомобили, импортируемые из стран ЕС, а в марте Вашингтон начал вводить пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%) из ряда европейских и других стран.