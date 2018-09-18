Bloomberg подсчитал, во что Ирану обходятся американские санкции

Вашингтон уже добился своих целей, введя санкции против Тегерана: уровень экспорта иранской нефти за полтора месяца сильно просел, что нанесло стране серьезный экономический ущерб. Об этом сообщает агентство Bloomberg, которое отследило динамику передвижения иранских нефтяных танкеров.

С апреля (в мае Дональд Трамп вышел из ядерной сделки с Тегераном и объявил о новых санкциях против него) экспорт иранской нефти упал примерно на 35%. Агентство подчеркивает, что темпы сокращения объемов экспорта опережают американские ожидания.

Согласно данным Международного валютного фонда, нефть приносит 80% налоговых поступлений в казну Ирана. Вслед за падением экспорта нефти местная валюта — риал — подешевела по отношению к американскому доллару на 60%, подстегивая инфляцию.

Иран, находясь под санкциями, не бездействует: он пытается компенсировать часть последствий тех ограничений, которые наложили на него США, и предложил Китаю и Индии скидку на свою нефть. Однако эффективность этого шага не столь велика, замечает Bloomberg, поскольку в первые две недели сентября Индия закупала лишь по 240 тыс. барр. иранской нефти в день, что меньше половины обычных для Ирана объемов.

Не поставляемую экспортерам нефть Иран намерен хранить в супертанкерах, которые страна уже использовала во время санкций бывшего президента США Барака Обамы. Согласно данным Bloomberg, у Ирана есть четыре супертанкера, которые способны хранить порядка 7 млн барр. сырой нефти. Еще два танкера с 3 млн барр. прикреплены к порту Джебель-Али в Дубае. Главный аналитик Energy Aspects Ltd. Амрита Сен заявила, что наземное хранилище Ирана уже почти полностью заполнено добытой нефтью.

Напомним, что в начале августа Дональд Трамп подписал указ о восстановлении снятых в 2015 году санкций против Ирана. Они разделены на две части. Первая, предупредительная часть, вступила в силу уже на следующий день и не затрагивает нефтяной сектор Ирана. Ограничения касаются торговли рядом товаров, некоторых операций с долларом и иранским риалом, а также драгоценными металлами. Вторая часть санкций вступает в силу 4 ноября. Ограничения вводятся против иранских нефтяных компаний и нефтетрейдеров.