Санкции США против Ирана вступили в силу

Вашингтон с 5 ноября возобновил действие санкций против Тегерана, которые существовали до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Эти ограничительные меры в основном коснутся запрета на экспорт нефти.
В пятницу Дональд Трамп объявил, что эти меры стали самыми жесткими, которые Вашингтон когда-либо вводил против Тегерана. По его словам, «они уже оказывают разрушительное воздействие на иранскую экономику». Трамп добавил, что национальная валюта Ирана обесценилась за год на 70 процентов, инфляция в октябре составила 37 процентов, а в экономике начинается рецессия.
Накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в санкционный список внесли более 600 отдельных лиц и компаний. Те, кто продолжит вести с ними бизнес, рискует попасть под вторичные санкции США.
По его словам, ограничения «должны повлиять на поведение иранского режима». Он также подчеркнул, что санкции уже оказали «огромное влияние» на экономику Ирана, поскольку европейские партнеры заранее стали начали вывод своего бизнеса из страны.
В свою очередь, иранский президент Хасан Роухани заявил, что страна продолжит продавать нефть, несмотря на санкции.
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