Стало известно, кто контролирует Bitcoin

87% всех биткоинов находятся на адресах с остатком выше 10 BTC ($63 760 по курсу на 18 сентября), таких кошельков — 0,7% от общего числа, согласно исследованию Diar. Специалисты выяснили, что большая часть биткоинов принадлежит «китам», на счетах которых содержится криптовалюта на миллионы долларов.

Порядка $100 млрд в биткоинах принадлежит менее чем 1% всех существующих адресов. При этом общая капитализация монеты на данный момент составляет $110 млрд, а часть цифровых денег потеряны навсегда. 55% BTC находятся на адресах пользователей с остатком свыше 200 монет — около $1,26 миллионов.

Около трети криптовалюты находится на кошельках, с которых не совершалось исходящих транзакций. Это означает, что владельцы не переводили монеты после покупки или получения. Аналитики подчеркнули, что часть из них могут быть на хранилищах платформ для торговли цифровыми деньгами. Точно известно, что биржам принадлежат биткоины на $4,2 миллиардов.