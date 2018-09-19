Украина ждет от Кремля отказа от «выборов» на Донбассе

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе ожидает от России публичного отказа от реализации сценария проведения «выборов» на оккупированном Донбассе. Об этом заявила в Facebook представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ, первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.
«Сегодня — заседание рабочих групп в Минске. Накануне украинские депутаты встретились с представителем ОБСЕ в ТКГ Мартином Сайдиком и обратили его особое внимание на недопустимость проведения любых фейковых выборов, которые не соответствуют украинскому законодательству, на территории ОРДЛО», — написала Геращенко.
По ее словам, депутаты призвали посла Сайдика поставить вопрос недопустимости псевдовыборы в ноябре этого года на оккупированных территориях, и также заявили, что Украина ожидает и публичной реакции со стороны РФ в отношении этих псевдовыборов, идущих вразрез с буквой и духом Минских соглашений, и работающих на дестабилизацию ситуации и срыв мирных переговоров.
«Мы ожидаем от Москвы и ее представителей публичного осуждения „выборов“ и публичного отказа от реализации этого кремлевского сценария. Ожидаем, что именно эта тема должна быть ключевой на ТКГ сегодня», — подчеркнула Геращенко.
Как сообщалось, боевики на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей назначили на 11 ноября выборы глав «республик» и «депутатов».
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