Украина ждет от Кремля отказа от «выборов» на Донбассе

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе ожидает от России публичного отказа от реализации сценария проведения «выборов» на оккупированном Донбассе. Об этом заявила в Facebook представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ, первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

«Сегодня — заседание рабочих групп в Минске. Накануне украинские депутаты встретились с представителем ОБСЕ в ТКГ Мартином Сайдиком и обратили его особое внимание на недопустимость проведения любых фейковых выборов, которые не соответствуют украинскому законодательству, на территории ОРДЛО», — написала Геращенко.

По ее словам, депутаты призвали посла Сайдика поставить вопрос недопустимости псевдовыборы в ноябре этого года на оккупированных территориях, и также заявили, что Украина ожидает и публичной реакции со стороны РФ в отношении этих псевдовыборов, идущих вразрез с буквой и духом Минских соглашений, и работающих на дестабилизацию ситуации и срыв мирных переговоров.

«Мы ожидаем от Москвы и ее представителей публичного осуждения „выборов“ и публичного отказа от реализации этого кремлевского сценария. Ожидаем, что именно эта тема должна быть ключевой на ТКГ сегодня», — подчеркнула Геращенко.

Как сообщалось, боевики на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей назначили на 11 ноября выборы глав «республик» и «депутатов».