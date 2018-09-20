Госпредприятие бесплатно передало под застройку землю стоимостью в 1 миллиард

На участке возле станции метро «Шулявская», постоянным пользователем которой является Государственное издательство «Пресса Украины» Государственного управления делами президента, построят жилой комплекс.
Об этом свидетельствуют данные Детального плана территории, сообщает издание «Наші гроші».
По данным госкадастра, по адресу проспект Победы, 50 есть три участка общей площадью 6,87 га. Все они являются государственной собственностью и находятся в постоянном пользовании ГИ «Пресса Украины».
В 2016 году «Пресса Украины» издала письмо по размещению на ее участке жилищно-офисного комплекса. Она должна стать заказчиком строительства.
Издание отмечает, что если бы Госуправление делами продала застройщикам эти 6,87 гектаров, например, по 50 тыс долларов за «сотку», то государство бы получило за эту землю 34,35 млн долларов, или почти 1 млрд грн.
Согласно ДПТ, участок по проспекту Победы, 50 выведут из категории промышленных территорий и переведут в категорию жилой многоэтажной застройки. В жилом комплексе запроектирован торговый центр, подземные паркинги, начальная школа на 220 учеников и детский сад на 160 детей.
Сейчас на этой территории находится ряд капитальных зданий и сооружений различной этажности, различного назначения (инженерные, технологические, коммунальные, административные). Заказчик («Пресса Украины») планирует сохранить админкорпус. Остальные корпусы "планируется демонтировать.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016