Госпредприятие бесплатно передало под застройку землю стоимостью в 1 миллиард

На участке возле станции метро «Шулявская», постоянным пользователем которой является Государственное издательство «Пресса Украины» Государственного управления делами президента, построят жилой комплекс.

Об этом свидетельствуют данные Детального плана территории, сообщает издание «Наші гроші».

По данным госкадастра, по адресу проспект Победы, 50 есть три участка общей площадью 6,87 га. Все они являются государственной собственностью и находятся в постоянном пользовании ГИ «Пресса Украины».

В 2016 году «Пресса Украины» издала письмо по размещению на ее участке жилищно-офисного комплекса. Она должна стать заказчиком строительства.

Издание отмечает, что если бы Госуправление делами продала застройщикам эти 6,87 гектаров, например, по 50 тыс долларов за «сотку», то государство бы получило за эту землю 34,35 млн долларов, или почти 1 млрд грн.

Согласно ДПТ, участок по проспекту Победы, 50 выведут из категории промышленных территорий и переведут в категорию жилой многоэтажной застройки. В жилом комплексе запроектирован торговый центр, подземные паркинги, начальная школа на 220 учеников и детский сад на 160 детей.

Сейчас на этой территории находится ряд капитальных зданий и сооружений различной этажности, различного назначения (инженерные, технологические, коммунальные, административные). Заказчик («Пресса Украины») планирует сохранить админкорпус. Остальные корпусы "планируется демонтировать.