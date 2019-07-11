Больницы системы АМНУ и ГУД войдут в медреформу, - Минздрав

Больницы системы Академии медицинских наук Украины (АМНУ) и Государственного управления делами (ГУД), в том числе больница «Феофания», войдут в медреформу и будут финансироваться через Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ), сообщило Министерство здравоохранения, передает Интерфакс.
«Верховная Рада не поддержала законопроект об исключении больницы «Феофания» и медучреждений АМНУ из принципа «деньги следуют за пациентом», — сообщила пресс-служба Минздрава.
Ведомство отмечает, что, поскольку законопроект № 10231 о внесении изменений в Бюджетный кодекс относительно финансирования обеспечения отдельных программ и учреждений здравоохранения не был принят, «все медучреждения ГУД и НАМНУ с 2020 года должны перейти на модель оплаты за медицинскую услугу».
Для вхождения в медреформу медучреждения ГУД и АМНУ должны автономизоваться и заключить договора с НСЗУ, которая будет оплачивать медуслуги в рамках программы медицинских гарантий.
«С 2020 году все медицинские учреждения в Украине должны играть по единым правилам. Больше не должно существовать привилегированных медицинских систем, например, отдельных медицинских систем для депутатов и чиновников. Мы создаем единое медицинское пространство. Больницы открывают свои двери для пациента, который имеет право выбрать любой медучреждение для своего лечения. Деньги пойдут за пациентом. Так больницы получат деньги », - цитирует пресс-служба Минздрава заместителя министра Павла Ковтонюка.
В Минздраве напомнили, что для того, чтобы в дальнейшем получать средства из госбюджета за медицинские услуги, оказанные пациентам, все больницы должны стать коммунальными некоммерческими предприятиями (КНП) до конца 2019 и подписать договора с НСЗУ.
Как сообщалось, комитет Верховной Рады по вопросам бюджета большинством голосов поддержал законопроект, которым из процесса трансформации системы здравоохранения исключались медицинские учреждения, подчиняющиеся ГУД и НАМНУ.
Этот законопроект также поддержал правительственный комитет по экономическим вопросам.
В апреле 2019 года депутаты разных фракций зарегистрировали законопроект, предусматривающий невключение в реформирование системы здравоохранения медучреждения системы НАМНУ и ГУД и сохранение за этими медучреждениями прямого финансирования из госбюджета.
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