Зеленский уволил руководителя ДУСи

Президент Владимир Зеленский уволил с должности руководителя Государственного управления делами Ивана Куцика и назначил временно исполняющим обязанности главы ГУД Сергея Борзова.

Соответствующие указы появились на сайте президента 11 июня.

В частности, в указе № 360 речь идет об увольнении Куцыка с должности руководителя ГУД в связи с поданным им заявлением. Другим указом Зеленский назначил заместителя руководителя ГУД временным исполняющим обязанности руководителя ведомства.

«Заместителю руководителя Государственного управления делами Борзову Сергею Сергеевичу временно исполнять обязанности руководителя Государственного управления делами», — говорится в указе.

Кроме того, Зеленский уволил Евгения Сарнацкого с должности заместителя руководителя ГУД.