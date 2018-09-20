Рада запустила процесс изменения Конституции

В Верховной Раде приняли решение о включении в повестку дня 9-й сессии парламента и передачи в Конституционный суд проекта закона № 9037 о внесении изменений в Конституцию относительно стратегического курса Украины на приобретение членства в Европейском Союзе и в НАТО. За это проголосовал 321 народный депутат.

Согласно предложенным изменениям, в полномочиях Верховной Рады будет «реализация стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора».

Президент Украины станет гарантом реализации стратегического курса государства на членство в ЕС и НАТО. А Кабинет министров страны, в свою очередь, должен будет обеспечивать реализацию стратегического курса на членство Украины в этих организациях.

При этом в преамбуле к конституционными изменениями предлагается закрепить, что Верховная Рада подтверждает «европейскую идентичность Украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины».

Кроме того, глава государства предлагает из переходных положений Конституции исключить норму о том, что «использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований возможно на условиях аренды в порядке, определенном международными договорами Украины, ратифицированными Верховной Радой».

Перед голосовнием к парламентариям обратилась представительница президента в ВР Ирина Луценко, которая отметила, что евроатлантическая интеграция отвечает национальным интересам Украины.

В свою очередь председатель комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич отметил, что проект закона получил положительные отзывы и от других комитетов, в частности, от антикоррупционного комитета, комитетов по вопросам обороны и евроинтеграции.

После этого в зале Рады выступили с речами представители фракций, большинство из которых заявили, что поддерживают предложенные изменения к Конституции.

Против высказался только соглава «Оппозиционного блока» Юрий Бойко, который заявил, что данные изменения не важны для украинцев.

Согласно процедуре, законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины может быть рассмотрен Верховной Радой только при наличии вывода Конституционного суда относительно соответствия инициативы требованиям ст.157 и 158 Основного закона.

После получения выводов КС парламент может предварительно одобрить (принять в первом чтении) такой законопроект не менее 226 голосами. После этого, на следующей очередной сессии, парламент может голосовать за него для принятия в целом. Для этого потребуется не менее 300 голосов парламентариев.