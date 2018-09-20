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Airbnb будет указывать цену аренды квартир с учетом всех услуг

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Airbnb будет указывать цену аренды квартир с учетом всех услуг

Евросоюз получил заверения популярного сервиса по аренде частного жилья Airbnb до конца года привести свою деятельность в соответствие с европейскими нормами и указывать полную цену аренды квартир с учетом всех дополнительных услуг. Об этом заявила в четверг еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова на брифинге в Брюсселе.

«Онлайн-площадки совершили революцию в сфере путешествий, поиска жилья и проведения наших каникул. Но они также обязаны полностью выполнять все правила и брать на себя ответственность, если дела оборачиваются плохо», — заявила Юрова.

«Компания Airbnb в ходе наших рабочих встреч уведомила меня о своей готовности к концу 2018 года внести все необходимые изменения на своих сайтах на официальных языках Евросоюза, чтобы предоставляемые услуги соответствовали европейским требованиям. Я приветствую готовность Airbnb сделать необходимые изменения и внести ясность, за что потребитель должен платить», — подчеркнула она.

В частности, Еврокомиссия потребовала от сервиса указывать на своем сайте полную стоимость аренды жилья со всеми дополнительными платежами, включая уборку или другие услуги, либо предупреждать арендаторов о том, что итоговая стоимость может оказаться выше первоначальной. Airbnb также будет обязан отмечать, является ли арендодатель частным или юридическим лицом.

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Помимо этого, компания обязана информировать своих клиентов, что они имеют право в судебном порядке разрешать все споры с владельцами выставляемых для аренды помещений.

Еврокомиссия, Airbnb
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