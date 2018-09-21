Биржевые индексы Dow Jones и S&P 500 обновили рекорды

Американский промышленный индекс Dow Jones, а также индекс S&P 500, включающий 500 самых крупных компаний рынка США, обновили рекорды по итогам торгов на Нью-йоркской фондовой бирже в четверг.
Dow Jones прибавил 0,95%, составив в конце торговой сессии 26 656,98 пункта. Как отмечает телеканал Fox Business, это уже 100-й по счету рекордный показатель Dow Jones за время пребывания Дональда Трампа во главе администрации США. S&P 500 повысился почти на 0,8%, до рекордных 2 930,75 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ прибавил 0,98%, составив 8 028,23 пункта, что рекордом, однако, не является.
По данным Fox Business, такие показатели связаны с позитивной реакцией инвесторов на положительные данные о состоянии экономики США. Кроме того, число заявок на пособие по безработице в стране, как отмечает канал, уменьшилось до самого низкого показателя с 1969 года.
Дональд Трамп неоднократно ставил себе в заслугу наблюдающийся в США экономический рост. В четверг в ходе своего визита в Лас-Вегас (штат Невада), где он встречается со сторонниками, президент вновь утверждал, что росту биржевых индексов способствуют решения его администрации. Он также заявил телеканалу Fox News, что в случае, если по итогам выборов в ноябре Конгресс США перейдет под контроль демократов, то нынешние экономические показатели могут снизиться вдвое.
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