США и Китай: О принуждении к новому экономическому миру

Часто слышны утверждения, мол, экономическое давление США на Китай приведет к сближению Китая и России, мол, начнут они крепко дружить против США. Однако, логика развития отношений в международной политике несколько отличается от логики взаимоотношений между воспитанниками детсада. Посмотрим на цифры. Товарооборот Китая и США по итогам 2017г. — 600 млрд. долл. Товарооборот России и Китая по итогам 2017г. — 84 млрд. долл. Объем американо-китайской торговли в 7 раз больше, чем российско-китайской. Китайский экспорт в США в 2017г. — 505 млрд. долл. Китайский экспорт в РФ в 2017 году — 42,9 миллиарда долларов. Объем китайского экспорта в США 11,8 раза больше объема экспорта КНР в РФ. Торговый дефицит Штатов в торговле с Китаем в 2017г. составил 375,2 млрд. долл. Т.е. ТОРГОВЫЙ ДЕФИЦИТ США в торговле с КНР в 4,7 раза больше ОБЪЕМА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ Китая и России, и в 8,7 раза больше, чем ОБЪЕМ ЭКСПОРТА из КНР в РФ.

США ведет торговую войну для того, чтобы еще сильнее привязать Китай к себе, но на более выгодных для Штатов условиях — рационального игрока (а КНР, полагаю, является таковым) должно сдерживать осознание того, что его оппонент изменил свою систему мотиваций. Проводимая Китаем макроэкономическая политика дала сотням миллионов китайцев рабочие места. Экономическим смыслом экспорта товаров из Китая является в т.ч. и создание рабочих мест. Следовательно, Китай продолжает экспорт товаров не потому, что ему нужны золото-валютные резервы (они у КНР колоссального размера), а потому, что ему нужны рабочие места. Если Китай прекратит наращивать экспорт, то его ждет социальный коллапс существующей политической и экономической системы. Естественно, власти КНР этого допустить не желают. Очевидно, в США это прекрасно понимают. И бьют по самому чувствительному месту. Критерий, придающий вес позициям оппонентов, базируется на сравнении полезностей. Экономика США в данный момент, вероятно, единственная в мире достаточно крупная и диверсифицированная, чтобы жить в условиях сокращение внешней торговли. А вот Китай вряд ли сможет жить без продолжения экспорта и создания или хотя бы не сокращения, рабочих мест.

Позиции КНР в торговой войне с США изначально проигрышные — Китай несопоставимо больше зависит от американского рынка, чем США — от китайских товаров. Китаю нужен колоссальный рынок США, чтобы сбывать свою продукцию, а не сжимающийся рынок РФ, который и в лучшие времена был во много раз меньше американского.

Китай не далек от того, чтобы фундаментально исчерпать себя — восстановительный экономический рост закончился, инвестиционный спрос, приведший к построению избыточной инфраструктуры, постепенно движется к исчерпанию. А тут еще и инсорсинг производства из КНР в США. Понимание всего этого властями США и привело к тому, что именно сейчас самое правильное время начать торговую войну с КНР. Т.е., воздействие осуществляется не только в отношении главной болевой точки, но и в правильно выбранное время. Но это, конечно, не война на уничтожение, это принуждение Китая к миру на новых торгово-экономических условиях.

Бурное экономическое развитие Китая в значительной мере опиралось на трансфер технологий. Понимая это, США сформулировали такие условия отмены введенных тарифов — снижение торговых барьеров для американских компаний и отмена требований по передаче технологий при приходе в страну. Вот и будет повод посмотреть — есть ли в Китае склонность к эндогенным инновациям. Мокир, Голдстоун, Фелпс и я считаем, что нет, но есть ведь и романтики, придерживающиеся иной точки зрения.

P.S. Сторонникам военной составляющей гипотетического сближения КНР и РФ тоже есть чем ответить. Во-первых, военные цели такого союза крайне неочевидны — не будут же они воевать с США. Во-вторых, пусть и говорил Наполеон, что «большие батальоны всегда правы», но далеко не факт, что эта формула действенна в век высоких технологий...