«Переговоры между Украиной и МВФ продолжаются»: транша действительно не будет

Международный валютный фонд (МВФ) и власти Украины все еще ведут переговоры по дальнейшему сотрудничеству, заявил официальный представитель Фонда Джерри Райс.
«Миссия МВФ посетила Киев и обсудила с властями Украины дальнейшую нашу поддержку макроэкономической стабильности, реформ, экономического роста и возможную финансовую помощь со стороны Фонда. У меня отсутствует информация о переговорах, которые все еще продолжаются», — сказал он на традиционном брифинге в Вашингтоне в четверг.
В свою очередь постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман назвал конструктивными дискуссии с украинскими властями. «На протяжении последних двух недель у миссии МВФ были конструктивные дискуссии с властью Украины относительно политики и реформ, направленных на обеспечение макроэкономической стабильности и рост, а также относительно возможной финансовой помощи от Фонда в поддержку таких мероприятий. Соответствующие обсуждения продолжаются», — цитирует Й.Люнгмана пресс-служба представительства МВФ в Украине.
Миссия МВФ во главе с Роном ван Роденом с 6 по 19 сентября работала в Киеве.
Как сообщили вчера СМИ, переговоры властей Украины с миссией Международного валютного фонда не принесли ожидаемого результата. Меморандум о сотрудничестве по новой программе финансирования не подписан. МВФ выдвинул новое условие, и отказывается выделять деньги до принятия Радой госбюджета на 2019 год. Обычно парламент принимает бюджет в декабре. Таким образом, получение средств МВФ до конца года практически невероятно.
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