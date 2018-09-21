«Переговоры между Украиной и МВФ продолжаются»: транша действительно не будет

Международный валютный фонд (МВФ) и власти Украины все еще ведут переговоры по дальнейшему сотрудничеству, заявил официальный представитель Фонда Джерри Райс.

«Миссия МВФ посетила Киев и обсудила с властями Украины дальнейшую нашу поддержку макроэкономической стабильности, реформ, экономического роста и возможную финансовую помощь со стороны Фонда. У меня отсутствует информация о переговорах, которые все еще продолжаются», — сказал он на традиционном брифинге в Вашингтоне в четверг.

В свою очередь постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман назвал конструктивными дискуссии с украинскими властями. «На протяжении последних двух недель у миссии МВФ были конструктивные дискуссии с властью Украины относительно политики и реформ, направленных на обеспечение макроэкономической стабильности и рост, а также относительно возможной финансовой помощи от Фонда в поддержку таких мероприятий. Соответствующие обсуждения продолжаются», — цитирует Й.Люнгмана пресс-служба представительства МВФ в Украине.

Миссия МВФ во главе с Роном ван Роденом с 6 по 19 сентября работала в Киеве.

Как сообщили вчера СМИ, переговоры властей Украины с миссией Международного валютного фонда не принесли ожидаемого результата. Меморандум о сотрудничестве по новой программе финансирования не подписан. МВФ выдвинул новое условие, и отказывается выделять деньги до принятия Радой госбюджета на 2019 год. Обычно парламент принимает бюджет в декабре. Таким образом, получение средств МВФ до конца года практически невероятно.