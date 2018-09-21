В Донецке в хлебном магазине взорвали гранату, есть раненые

В Кировском районе Донецка взорвали гранату, пострадала женщина. Об этом сообщает портал 062.ua.

По словам очевидцев, мужчина взорвал гранату на Текстильщике возле входа в хлебный магазин на остановке «Шахта № 19».

СМИ сообщают, что осколками гранаты была ранена женщина.