В России пока не получили ноту о непродлении договора о дружбе

В МИД РФ пока не получили ноту Киева о намерении не продлевать договор о дружбе между двумя странами, заявил РИА Новости статс-секретарь замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

«Пока нет», — сказал Карасин, отвечая на вопрос о том, не получили ли в МИД РФ уведомление Киева.

В понедельник президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Речь идет не о денонсации договора, а о решении его не продлевать. В случае соблюдения всех процедур договор прекратит действие с 1 апреля 2019 года.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в Киеве 31 мая 1997 года. Он вступил в действие 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.