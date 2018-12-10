Войти
Климкин предложил европейцам «на выбор» несколько типов санкций против РФ
позиция
Климкин предложил европейцам «на выбор» несколько типов санкций против РФ
Порошенко подписал закон о прекращении договора о дружбе с Россией
дружба народов
Порошенко подписал закон о прекращении договора о дружбе с Россией

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

Порошенко подписал закон о прекращении договора о дружбе с Россией

221
Порошенко подписал закон о прекращении договора о дружбе с Россией

Президент Петр Порошенко подписал закон о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По его словам, непродление договора с Россией следует рассматривать не как эпизод, а как часть стратегии Украины на окончательный разрыв «с колониальным прошлым» и переориентацию на Европу. Он добавил, что другие составляющие этой стратегии: это безвиз, соглашение об ассоциации с ЕС, томос о создании автокефальной независимой украинской церкви, выход из СНГ и пр.

Порошенко также отметил, что от Министерства иностранных дел Украины требует завершения работы по инвентаризации договорно-правовой базы с Россией.

«Будем и впредь делать выводы о полезности тех или иных соглашений», — сказал президент.

Он также отметил, что требует от Кабмина срочных и действенных шагов с целью создания межведомственного координационного органа для формирования консолидированной претензии Украины к России за причиненные длительной вооруженной агрессией убытки.

«Я рассчитываю, что особый статус и специальные функции позволят такому органу достаточно эффективно выполнять возложенные на него задачи по защите национальных интересов Украины», — сказал Порошенко.

Президент отметил, что этот договор не был расторгнут ранее потому, чтобы использовать его положение в качестве базы для многочисленных исков Украины в международные суды и других международных инстанций в России — как нарушителя этого договора и норм международного права.

Он подчеркнул, что в начале 2019 года истекает очередной десятилетний срок, когда Украина должна официально определиться, продолжать его или прекратить. По его словам, «выбор очевиден — прекратить».

Порошенко также добавил, что Украина использовала все возможности этого документа в своих национальных интересах.

Как сообщалось, 6 декабря Верховная Рада приняла закон о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией с 1 апреля 2019 года. За соответствующее решение проголосовали 277 народных депутатов.

Читайте также: Тарифы на отопление для населения вырастут с 1 января

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в мае 1997 года и вступил в силу он 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на последующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.

Формально действовать он должен до 1 апреля 2019 года.

Петр Порошенко, договор о дружбе, отношения с Россией
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 10 декабря 2018
Воскресенье, 9 декабря 2018
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об инновационном развитии

Реформы, которые у нас в принципе возможны и, скорее всего, пусть очень медленно, но все же произойдут, приведут просто к дерегуляции экономики. Она теоретически может вызвать инновационный рост, но вряд ли это произойдет. Поэтому в Украине возможны только рост на базе инвестиций и рост на базе активизации торговли. В результате в Украине будет такая экономика, как в Аргентине или Перу - практически полностью деиндустриализованная.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Автокефалия, как новая украинская fata Morgana

Объединительный Собор, на котором планируется объявить о создании Единой Поместной Православной Церкви (ЕПУЦ) состоится 15 декабря в Соборе Святой Софии. Для Президента Петра Порошенко – это важное пиар-событие в его предвыборной кампании. Возможны ли неожиданности? Судя по заявлению «ответственного» за Объединительный Собор Ростислава Павленко о том, что мероприятие «может длиться от нескольких часов до нескольких суток», власть не исключает форс-мажоров.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Как ставка ФРС США влияет на экономику Украины

Наша страна в сложном положении - например, в следующем году Украина должна выплатить около 5,9 млрд. долларов по внешнему долгу (погашение и обслуживание). Проблемой может быть не только укрепление доллара по отношению к валютам развивающихся стран, но и возможный дальнейший рост ставок заимствований вследствие высокой ставки ФРС.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016