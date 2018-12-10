Порошенко подписал закон о прекращении договора о дружбе с Россией

Президент Петр Порошенко подписал закон о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
По его словам, непродление договора с Россией следует рассматривать не как эпизод, а как часть стратегии Украины на окончательный разрыв «с колониальным прошлым» и переориентацию на Европу. Он добавил, что другие составляющие этой стратегии: это безвиз, соглашение об ассоциации с ЕС, томос о создании автокефальной независимой украинской церкви, выход из СНГ и пр.
Порошенко также отметил, что от Министерства иностранных дел Украины требует завершения работы по инвентаризации договорно-правовой базы с Россией.
«Будем и впредь делать выводы о полезности тех или иных соглашений», — сказал президент.
Он также отметил, что требует от Кабмина срочных и действенных шагов с целью создания межведомственного координационного органа для формирования консолидированной претензии Украины к России за причиненные длительной вооруженной агрессией убытки.
«Я рассчитываю, что особый статус и специальные функции позволят такому органу достаточно эффективно выполнять возложенные на него задачи по защите национальных интересов Украины», — сказал Порошенко.
Президент отметил, что этот договор не был расторгнут ранее потому, чтобы использовать его положение в качестве базы для многочисленных исков Украины в международные суды и других международных инстанций в России — как нарушителя этого договора и норм международного права.
Он подчеркнул, что в начале 2019 года истекает очередной десятилетний срок, когда Украина должна официально определиться, продолжать его или прекратить. По его словам, «выбор очевиден — прекратить».
Порошенко также добавил, что Украина использовала все возможности этого документа в своих национальных интересах.
Как сообщалось, 6 декабря Верховная Рада приняла закон о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией с 1 апреля 2019 года. За соответствующее решение проголосовали 277 народных депутатов.
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в мае 1997 года и вступил в силу он 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на последующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.
Формально действовать он должен до 1 апреля 2019 года.
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