Der Spiegel: В Украине процветает масштабное налоговое мошенничество

О миллиардных потерях бюджета Украины из-за масштабных мошеннических налоговых махинаций в стране, пишет немецкое издание Der Spiegel, ссылаясь на исследование, которое было проведено по заказу фракции зеленых и левых в Европарламенте.

По информации издания, некоторые предприятия Украины мошенническим способом уходят от выплаты налогов и грабят свою страну таким образом.

Der Spiegel цитирует депутата Европарламента Хельмута Шольца, который рассказал, что группам украинских олигархов выписывают незаполненные денежные чеки и предоставляют разнообразные льготы.

При этом, как пишет Der Spiegel, Евросоюз осведомлен о такого рода махинациях в Украине, однако не предпринимает никаких контрмер для их пресечения. Напротив, продолжает оказывать Киеву финансовую поддержку.

Кроме этого издание отмечает, что с 2014 года ЕС оказал Украине финансовую помощь на общую сумму 11 млрд евро, из которых 3 млрд так и не попали в казну Украины. Проверить, как расходуются деньги европейских налогоплательщиков, в ЕС решили только спустя четыре года.