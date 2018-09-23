Der Spiegel: В Украине процветает масштабное налоговое мошенничество

О миллиардных потерях бюджета Украины из-за масштабных мошеннических налоговых махинаций в стране, пишет немецкое издание Der Spiegel, ссылаясь на исследование, которое было проведено по заказу фракции зеленых и левых в Европарламенте.
По информации издания, некоторые предприятия Украины мошенническим способом уходят от выплаты налогов и грабят свою страну таким образом.
Der Spiegel цитирует депутата Европарламента Хельмута Шольца, который рассказал, что группам украинских олигархов выписывают незаполненные денежные чеки и предоставляют разнообразные льготы.
При этом, как пишет Der Spiegel, Евросоюз осведомлен о такого рода махинациях в Украине, однако не предпринимает никаких контрмер для их пресечения. Напротив, продолжает оказывать Киеву финансовую поддержку.
Кроме этого издание отмечает, что с 2014 года ЕС оказал Украине финансовую помощь на общую сумму 11 млрд евро, из которых 3 млрд так и не попали в казну Украины. Проверить, как расходуются деньги европейских налогоплательщиков, в ЕС решили только спустя четыре года.
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