Журналист Der Spiegel, придумывающий тексты, еще и собирал с читателей деньги «на сирот»

Немецкий журналист Клаас Релотиус, которого издание Der Spiegel разоблачило на придумывании героев и текстов, может столкнуться с обвинениями в присвоении средств. В субботу вечером издание Der Spiegel на своем сайте сообщило, что подаст в прокуратуру жалобу против Релотиуса для возбуждения уголовного дела в связи со сбором пожертвований в поддержку якобы сирийских детей-сирот.
Издание сообщило, что узнало от читателей о проведении Релотиусом кампании по сбору средств из его частной электронной почты. Деньги журналист просил переводить на свой персональный счет.
Сколько доноров откликнулись на этот призыв, сколько денег удалось собрать и что с этими деньгами произошло, в редакции пока не знают. Реакция утверждает, что ничего не знала о кампании Релотиуса.
В июле 2016 года в журнале вышла публикация Релотиуса под названием «Королевские дети» о брате и сестре из Сирии, которые остались сиротами и жили в Турции. Der Spiegel заявляет о сомнительной достоверности этого текста.
По словам фотографа, который сопровождал журналиста при написании текста, Релотиус сфальсифицировал биографию мальчика и сильно ее драматизировал. В частности, мальчик не хоронил свою мать, как об этом писал Релотиус. Она жива и работает в магазине мебели в турецком Газиантепе. Der Spiegel также предполагает, что сестры мальчика не существует, Релотиус полностью ее придумал. Эту историю Der Spiegel сейчас проверяет.
Сам Релотиус о результатах своей кампании по сбору средств написал в недавно опубликованной антологии под названием «Волны ударили». Он рассказал, что в результате кропотливой работы продолжительностью в несколько месяцев помог усыновить детей в семье врачей в Нижней Саксонии. Очевидно, это тоже выдумка, пишет издание.
Ранее в издании Der Spiegel выявили, что журналист придумывал истории и героев материалов, и уволили его. За время работы Релотиуса на Der Spiegel с 2011 года в издании вышло 60 материалов его авторства. По меньшей мере 14 были недостоверными.
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