«Газпром» вылетел с первого места в списке крупнейших энергокомпаний мира

Российский газовый монополист «Газпром» резко ухудшил позиции в рейтинге крупнейших энергетических компаний мира по версии S&P Global Platts. С первой строчки он опустился сразу на 17-ю, свидетельствует версия рейтинга за текущий год.
Вместе с тем в топ рейтинга вышел российский ЛУКОЙЛ, поднявшись с шестого места на второе. В списке он уступает лишь американской ExxonMobil, которая вернула себе первую позицию, утраченную в прошлом году.
В прошлом году «Газпром» сменил ExxonMobil на первой строчке рейтинга после ее 12-летнего лидерства. В этом году, как отмечается в релизе рейтингового агентства, повторный выход ExxonMobil на первое место произошел «на фоне восстановления цен на нефть и надежд на экспортный бум в США».
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