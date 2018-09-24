В Греции ввели штраф до €1 тысячи для тех, кто забирает гальку с пляжа

Власти греческого острова Скиатос ввели штраф для тех, кто забирает гальку с пляжа Лалариа. Такое решение принято ими для того, чтобы прекратить изменение береговой линии в этом месте. С пляжа с лазурной водой, ставшего популярным после съемок в 2008 году на острове голливудского мюзикла «Мамма Миа!», исчезают округлые мраморные камушки, и местная администрация приняла ограничительные меры, сообщают местные СМИ.
На днях в аэропорту Скиатоса даже появился специальный контейнер под названием «Коробка для гальки с пляжа Лалария», и туристов просят вернуть в него взятые оттуда в качестве сувенира гладкие камешки. В аэропорту уже давно удивлялись тому, что в багаже пассажиров обнаруживается «необъяснимо большое количество камней».
Местные жители начали агитационную кампанию для того, чтобы спасти этот пляж от туристов. Хотя пляжу Лалария и не угрожает сползание почвы, вмешательство человека таково, что естественная красота разрушается с большой скоростью.
Кроме установленных в аэропорту и портах контейнеров, власти ввели штрафы в размере до €1 тыс. для туристов, если у тех обнаружат гальку, взятую на пляже. Они также разместили плакаты на паромах, установили знаки на побережье, призывающие посетителей «фотографировать, а не забирать камешки.
Впрочем, по словам представителя муниципалитета Афины Папагеоргиу, проблемы изменения береговой линии в районе пляжа Лалария связаны не только с туристами. «Местные жители тоже забирают гальку для дорожек в своем саду или для того, чтобы сделать мозаичные полы в своем доме. Природа не может восстанавливать гальку теми темпами, которыми она исчезает», — подчеркнула Папагеоргиу.
Пляж Лалария, известный еще с 1980-х годов из-за кристально чистой лазурной воды, стал еще более популярным после того, как продюсеры фильма «Мамма Миа!», основанного на песнях шведской группы ABBA, выбрали Скиатос и соседний остров Скопелос в качестве мест для съемки кинокартины. Туристы стали приезжать на эти острова не только на отдых, но и для проведения свадеб.
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