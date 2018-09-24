«Аграрная сверхдержава» снизила объем производства улиток в 6 раз

Производство виноградных улиток в Украине за последние два года замедлило рост. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Pro-Consulting.

За первое полугодие 2018 падение объемов производства упало более чем в шесть раз. По итогам 2017 наблюдалось падение почти на 1%.

Специалисты объясняют, что такая динамика стала следствием слишком активного экспорта в 2016-17 годах.

Сейчас у фермеров наступил период восстановления поголовья. Они активно закупают маточное стадо, в основном в Польше. Учитывая особенности выращивания улиток, этот процесс не будет быстрым. С наступлением холодов моллюски упадут в спячку.

В то же время, аналитики отмечают большой экспортный потенциал украинского улиткового бизнеса. Европейский спрос на моллюски растет на 3-5% в год, а собственное производство закрывает потребность лишь на 20%. Средняя цена улитки в раковине первого класса в Украине составляет 3,5 евро за килограмм. А улиточная икра стоит 1000 евро за килограмм.

Участники рынка ожидают, что уже в 2019 году в Украине откроется до 190 новых улиточных ферм. Сейчас половину улиток украинские поставщики собирают в лесах.