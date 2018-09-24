Землю в аренду скоро можно будет взять через «Prozorro»

Первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов анонсировал старт электронных аукционов по продаже прав аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, через площадку «Prozorro.Продажи» в ближайшее время.

«Совсем скоро на „Prozorro.Продажи“ стартуют аукционы по аренде земли, постановление о „пилоте“ которых было принято два месяца тому! Учитывая чувствительность вопроса, мы делаем все очень четко и в соответствии с законом», — написал он в Facebook в понедельник.

Отметим, что 17 сентября ГП «СЕТАМ» Министерства юстиции также запустило электронные торги по правам аренды земельных участков, находящихся в госсобственности. В то же время земельные аукционы традиционного формата продолжают действовать.