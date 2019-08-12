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Максим Нефедов расширяет теневой бизнес на ProZorro, - СМИ

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Максим Нефедов расширяет теневой бизнес на ProZorro, - СМИ

Новый начальник Государственной таможенной службы Максим Нефедов, родоначальник системы ProZorro, лоббирует внедрение новой электронной системы на украинской таможне. Благородная, казалось бы, цель имеет второе дно. Руководитель ведомства закладывает фундамент личного более чем прибыльного сомнительного бизнеса.

Об этом сообщает from-ua.com.

Для понимания бизнес-выгоды инициатора реформы издание раскрыло суть подвоха в работе системы ProZorro, лоббистом которой несколько лет назад являлся Максим Нефедов на посту заместителя министра Минэкономразвития.

На самом деле ProZorro не совсем прозрачна и уж тем более не бесплатна. Это — хаб, посредник. А по факту государственные закупки проводятся через 24 частные электронные площадки, которые присоединяются к Prozorro — связующей их между собой системе. На этих частных площадках и оседают основные деньги.

По данным источника издания из Минэкономразвития, курирует частные торговые площадки через подставных лиц Максим Нефедов. Механизм бизнеса чиновника на госзакупках сводится к следующему: продавцы услуг регистрируются на бесплатной государственной площадке, а покупатели — исключительно на частных площадках-дилерах. За регистрацию покупатель платит посреднику процент, предварительно согласованный с куратором ProZorro. С каждой совершенной сделки, по информации источника, Максим Нефедов якобы получает 15% от маржи дилера.

По официальному отчету Счетной палаты Украины, в 2017 году, частные посредники государственной ProZorro заработали 457 млн грн ($18,280 млн. по нынешнему курсу). Не сложно подсчитать, что 15% выручка Нефедова могла составить $2,742 млн.

Получив назначение на пост главного таможенника Украины, Нефедов по всей видимости, решил внедрить успешно обкатанную бизнес-модель и в новой сфере государственной деятельности.

Под видом борьбы с коррупцией на таможне Максим Нефедов планирует уже в ближайшее время перевести оформление таможенных деклараций в электронное русло через публичную площадку «Электронная таможня». Новая программа должна заменить действующую «Инспектор-2006» и стать аналогом «бесплатного» ресурса государственных закупок ProZorro. Программу «Электронная таможня» разработала подконтрольная Нефедову фирма.

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Податели таможенных деклараций напрямую не смогут зайти на «Электронную таможню». Программное обеспечение предусматривает регистрацию клиентов исключительно на частных площадках-дилерах. Только после внесения соответствующей платы, в которую включен процент Нефедова, таможенная декларация попадет на «бесплатную» главную страницу «Электронной таможни», отмечают журналисты.

Остановить хитрую схему теневых заработков Максима Нефедова на государственной должности может Верховная Рада. Для этого достаточно принять закон, который запретит бизнес частных посредников в государственных электронных системах.

ProZorro, Максим Нефьодов
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