В «Голосе Украины» официально опубликован закон о прекращении договора о дружбе с Россией

В газете Верховной рады «Голос Украины» опубликован закон о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве с Россией.
Указывается, что закон вступает в силу на следующий день после публикации. «Верховная рада Украины постановляет: прекратить с 1 апреля 2019 действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве», — говорится в документе. В документе также отмечается, что прекращение действия договора освобождает Киев «от любого обязательства по его выполнению, и не влияет на права, обязательства или правовое положение Украины».
Закон был подписан украинским президентом Петром Порошенко накануне. Непродление договора он назвал частью стратегии страны на «окончательный разрыв с колониальным прошлым и переориентацией на Европу». В Кремле же сочли решение украинских властей неуважением к народу Украины.
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве подписали в 1997 году президенты России и Украины Борис Ельцин и Леонид Кучма.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016