В «Голосе Украины» официально опубликован закон о прекращении договора о дружбе с Россией

В газете Верховной рады «Голос Украины» опубликован закон о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве с Россией.

Указывается, что закон вступает в силу на следующий день после публикации. «Верховная рада Украины постановляет: прекратить с 1 апреля 2019 действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве», — говорится в документе. В документе также отмечается, что прекращение действия договора освобождает Киев «от любого обязательства по его выполнению, и не влияет на права, обязательства или правовое положение Украины».

Закон был подписан украинским президентом Петром Порошенко накануне. Непродление договора он назвал частью стратегии страны на «окончательный разрыв с колониальным прошлым и переориентацией на Европу». В Кремле же сочли решение украинских властей неуважением к народу Украины.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве подписали в 1997 году президенты России и Украины Борис Ельцин и Леонид Кучма.