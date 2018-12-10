В Кремле прокомментировали непродление Украиной договора о дружбе

Непродление Украиной договора о дружбе и сотрудничестве с Россией вызывает сожаление Кремля, это проявление неуважения к украинцам. Такое мнение высказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Очевидно одно — вряд ли этот шаг можно расценивать как шаг, который в интересах украинцев — тех самых украинцев, с которыми нас связывают узы родственных и братских отношений, несмотря ни на что», — сказал он журналистам. «Можно выразить только сожаление в связи с тем, что украинское руководство принимает такие опрометчивые решения, — добавил Песков. — С нашей точки зрения, это является проявлением неуважения к своему собственному народу, к его интересам».

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко подписал в понедельник закон о непродлении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. Ранее решение президента не продлевать данный договор одобрила Верховная рада.

По словам Порошенко, непродление договора с Россией следует рассматривать не как эпизод, а как часть стратегии Украины на окончательный разрыв «с колониальным прошлым» и переориентацию на Европу. Он добавил, что другие составляющие этой стратегии: это безвиз, соглашение об ассоциации с ЕС, томос о создании автокефальной независимой украинской церкви, выход из СНГ и пр.